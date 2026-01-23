إعلان

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

كتب : محمد نصار

08:00 ص 23/01/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تشغيل 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة/ أسوان) والعكس، اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا.

تشغيل 2 قطار (تالجو) على خط القاهرة/ أسوان والعكس:

- اعتبارًا من الخميس 22/1/2026 يتم تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة إلى أسوان (يوم بعد يوم) حتى الأحد 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30.

- اعتبارًا من الجمعة 23/1/2026 يتم تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان إلى القاهرة (يوم بعد يوم) حتى الإثنين 16/2/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15.

تشغيل 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة/ أسوان والعكس

- اعتبارًا من الخميس 22/1/2026 يتم تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة إلى أسوان حتى الأحد 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25.

- اعتبارًا من الجمعة 23/1/2026 يتم تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان إلى القاهرة حتى يوم الإثنين 16/2/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطار تالجو مواعيد تشغيل القطارات الإضافية

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام
