ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يراقب الوضع في البلاد عن كثب.

وأكد ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه فرض رسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.

وأشار ترامب، إلى أنه هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام.

وأوضح ترامب، أنه كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي.

ولفت ترامب إلى أن أمريكا تراقب الوضع في إيران عن كثب ولديها أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة.