صحيفة إمارتية تُشيد بدعوة مجلس الأمن مجددا بضرورة وقف الحرب بشكل فورى في اليمن



أبوظبي- (أ ش أ):

أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الجمعة بدعوة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى بوقف الحرب في اليمن فورا ومطالبة الانقلابيين الحوثيين بوقف أعمالهم العدائية في مأرب وغيرها من مناطق البلاد.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها - تحت عنوان "نداء لأجل اليمن" - لا تزال الجماعة المتمردة لا تستجيب لنداءات السلام، وتصر على تأجيج لهيب الصراع، فبعد دعوة مجلس الأمن نفذت محاولة عدوانية ضد السعودية بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثماني طائرات مفخخة، دون أن تراعي حرمة عيد الفطر وقداسة القيم الإسلامية في أيام مباركة.

وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، أبلغ مجلس الأمن بأن جماعة الحوثي تتوهم قدرتها على كسب الحرب عسكرياً وتهميش بقية الأطراف الأخرى، مشددا على أن غياب العملية السياسية سيحرم اليمنيين من الأمل بنهاية قريبة للنزاع.

ولفتت إلى أن ما قاله جريفيث ردده أكثر من نداء عربي ودولي، ونصت عليه المبادرة السعودية للسلام، كما أن الخارجية الأمريكية أعربت عن استيائها من إهدار الحوثيين فرص إنهاء الحرب والعودة إلى المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

وأوضحت الصحيفة أن التهور الحوثي، لم يمنع الجهود الدولية من الاستمرار في مساعيها الحميدة لإنقاذ اليمن من براثن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويتضح من خلال المناورات والتنصل من التفاهمات، مشيرة إلى أن الميليشيات الانقلابية تسعى إلى جر الوضع لمعارك جانبية لأنها تخشى من الحل السياسي، بعدما اختطفت اليمن رهينة تحاول أن تساوم بها في صفقات مشبوهة لا علاقة لها بمصلحة اليمنيين ومستقبل الأمن والاستقرار في الإقليم.