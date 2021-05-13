لاعبون ورياضيون عرب ومسلمون يعربون عن تضامنهم مع الفلسطينيين ويطالبون بوقف العنف
لندن- (بي بي سي):
أعرب لاعبو كرة قدم عرب ومسلمون عن دعمهم للفلسطينيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوقف العنف بعد الحملة الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو أسبوع، ردا على المظاهرات وإطلاق الصواريخ من غزة.
وبعث اللاعب الفرنسي الدولي ولاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، برسالة سلام من خلال نشر صورة لنفسه على موقع إنستغرام، مضيفا عليها التعليق التالي: "العالم بحاجة إلى السلام والحب. سيأتي العيد قريبا، فلنحب بعضنا البعض. صلوا من أجل فلسطين".
ونشر رياض محرز قائد المنتخب الجزائري، ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيخوض قريبا نهائي دوري أبطال أوروبا، العلم الفلسطيني على حسابه على تويتر مع وسم #أنقذوا_الشيخ_جراح.
وكان لاعبا ليفربول السنغالي، ساديو ماني، والمصري، محمد صلاح، قد طالبا بوقف العنف، ودعا صلاح قادة العالم بمن فيهم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى العمل من أجل وقف العنف في منشور مع صورة له من أمام المسجد الأقصى على التويتر.
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