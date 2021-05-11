إثيوبيا: ملتزمون بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

أديس أبابا - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

وكتب أحمد على موقع تويتر، بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي لإثيوبيا: "يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي في إثيوبيا. إنني أقدّر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه لتحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة".

وأضاف أن "إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع".

وكان رئيس الكونغو، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، زار السودان مؤخرا وأجرى محادثات تركزت حول السد الذي تبنيه إثيوبيا، وتخشى السودان ومصر من تداعياته على حصتيهما من مياه نهر النيل.

وكان أحمد أكد في تغريدة في أبريل أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.

وشهدت الفترة الماضية العديد من المحاولات لحلحلة المفاوضات المتعثرة.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.