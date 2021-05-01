إدارة بايدن: سحب روسيا قواتها من الحدود مع أوكرانيا "خطوة بنّاءة"

واشنطن- أ ش أ:

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن سحب روسيا جزءا كبيرا من قواتها إلى قواعدها من الحدود مع أوكرانيا خطوة بناءة.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان بحسب موقع روسيا اليوم "لاحظنا أنهم سحبوا كميات كبيرة من قواتهم من الحدود وأعادوها إلى قواعدها ذلك يمثل خطوة بناءة".

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا إمكانية تقديم مساعدات عسكرية عاجلة للطرف الأوكراني، موضحا "لدينا تعاون مستمر في مجال الأمن مع أوكرانيا، منحها في إطاره معدات عسكرية كما نقدم بعض أشكال التدريب لا يجري بحث القيام بأي شيء خارج هذا النظام".

وشدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي على أن إدارة بايدن تهدف إلى "التأكيد بكل وضوح دعم وحماية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها مع استخدام اتصالات دبلوماسية غير علنية على مستوى رفيع للتحدث مع الروس بشأن كيفية التعامل مع هذه الأوضاع".