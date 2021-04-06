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كندا: نواجه موجة ثالثة "خطيرة للغاية" من كورونا

07:44 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
كندا: نواجه موجة ثالثة "خطيرة للغاية" من كورونا

جستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات دخول المستشفيات في كندا آخذ في الازدياد، وهناك تكدس في العناية المركزة، محذرا من أن البلاد تواجه موجة ثالثة "خطيرة للغاية" من الجائحة.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "في جميع أنحاء العالم، تواجه الدول موجة ثالثة خطيرة للغاية من هذا الوباء، وكذلك كندا."

وسجلت كندا ما يقرب من 5200 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ما مجموعه أكثر من مليون اختبار إيجابي و23 ألف حالة وفاة.

ودخلت مقاطعة أونتاريو الكندية - الأكثر سكانا في البلاد - في إغلاق محدود يوم السبت الماضي، لكن بعض مسؤولي الصحة المحليين يطالبون بمزيد من الإجراءات الصارمة. وقال ترودو إنه سيتحدث مع رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتكافح المقاطعات الكندية من كيبيك شرقا إلى بريتش كولومبيا غربا، باستثناء مقاطعة مانيتوبا، ضد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقدمت الحكومة الفيدرالية أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن، وتعمل وكالات الصحة الإقليمية على إعطاء اللقاحات. وقال ترودو إنه سيتم تطعيم كل شخص يرغب في اللقاح من بين 38 مليون كندي بحلول نهاية سبتمبر.

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جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي فيروس كورونا

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