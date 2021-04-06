أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البابا فرنسيس يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المُكلَّف في 22 أبريل

07:41 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
البابا فرنسيس يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المُكلَّف في 22 أبريل

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

لبنان - (أ ش أ)

يعقد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لقاءً مع رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف سعد الحريري في 22 أبريل الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للحريري في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف كان قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وأن برنامج زيارته سيشمل أيضا لقاءً مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

هذا المحتوى من

البابا فرنسيس رئيس الوزراء اللبناني الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان سعد الحريري لبنان

الخبر التالى:

رئيس الوزراء اليوناني: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"نفكر في كل الخيارات الممكنة".. السودان يصدر بيانًا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا