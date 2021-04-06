البابا فرنسيس يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المُكلَّف في 22 أبريل

لبنان - (أ ش أ)

يعقد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لقاءً مع رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف سعد الحريري في 22 أبريل الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للحريري في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف كان قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وأن برنامج زيارته سيشمل أيضا لقاءً مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.