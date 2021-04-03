لقاح كورونا: بدء حملة تطعيم عائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية

تل أبيب- (بي بي سي):

قال وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبوبكر، إن حملة تطعيم عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مستمرة منذ أربعة أيام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يتسنى لهم زيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد وضعت التلقيح شرطا على الراغبين بزيارة أقاربهم، وسمحت لشخصين فقط من عائلة المعتقل بالزيارة.

ومن المقرر تلقيح 100 فلسطيني من عائلات المعتقلين يومياً على أن تنهي وزارة الصحة حملة تطعيم عائلات المعتقلين في نهاية الأسبوع الجاري.

ويفوق العدد الإجمالي للمواطنين اللذين تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة الـ90 ألف فلسطيني وتركز حملات وزارة الصحة على الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.