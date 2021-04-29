دراسة: المتعافون من كورونا قد يحتاجون جرعة واحدة من لقاحي فايزر أو موديرنا

10:42 م الخميس 29 أبريل 2021
دراسة: المتعافون من كورونا قد يحتاجون جرعة واحدة من لقاحي فايزر أو موديرنا

تطعيم لقاح فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ(:

توصل فريق من الباحثين في معهد بنسلفانيا لعلم المناعة الأمريكي إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيحتاجون إلى جرعة واحدة فقط من لقاحات "فايزر" أو "موديرنا".

وقال الباحثون -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنهم أخذوا عينات دم من 44 مشاركًا في الدراسة كانوا قد أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد، قبل وأثناء تلقيهم لقاحات "فايزر" أو "موديرنا"، وأظهرت نتائج البحث أن جرعة واحدة فقط من اللقاحين تعزز مناعة المتعافين بشكل كبير، ومن الممكن ألا يحتاجوا جرعة أخرى.

ويواصل الباحثون إجراء دراسات على نطاق واسع لإجراء المزيد من الدراسات حول ما إذا كان يجب على الأفراد المتعافين من فيروس كورونا المستجد أن يحصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين، ولمعرفة المدة التي تدوم فيها الأجسام المضادة.

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