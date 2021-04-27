بعد تصريح "تكدس الجثث".. انتقادات لاذعة لرئيس وزراء بريطانيا

11:33 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
بعد تصريح "تكدس الجثث".. انتقادات لاذعة لرئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون


لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لانتقادات لاذعة وضغوطا متزايدة بعد مزاعم جديدة بأنه أخبر مساعديه بأنه يفضل أن تتكدس الجثث بسبب فيروس كورونا على فرض إغلاق آخر في البلاد، وهو التصريح الذي نفاه رئيس الوزراء البريطاني.

وكان جونسون قد جادل أيضا خلال نقاش حكومي في سبتمبر الماضي بأن عمليات الإغلاق كانت "جنونية" بسبب التأثير الشديد على الاقتصاد.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن ذلك يأتي وسط ضجة متزايدة بعد أن ورد أن عددا من المصادر نقلت عن جونسون قوله إنه مستعد لترك "الجثث تتراكم" بدلا من الأمر بفرض إغلاق ثالث.

غير أن رئيس الوزراء قد وصف هذا الادعاء بأنه "هراء كامل".

وأضافت الصحيفة أن جونسون سيسعى لتهدئة الوضع المعلق بتصريحه المزعوم في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يطلب من زملائه التركيز على قضايا اليوم ، مثل كوفيد-19 والاقتصاد.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون تكدس الجثث رئيس الوزراء البريطاني فرض الإغلاق قيود كورونا

الخبر التالى:

وزير الوحدة الكوري يحث بيونج يانج على تطبيق اتفاقات السلام
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس عن إمكانية تطبيق حظر التجوال: حياة المواطن أولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا