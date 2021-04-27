بعد تصريح "تكدس الجثث".. انتقادات لاذعة لرئيس وزراء بريطانيا



لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لانتقادات لاذعة وضغوطا متزايدة بعد مزاعم جديدة بأنه أخبر مساعديه بأنه يفضل أن تتكدس الجثث بسبب فيروس كورونا على فرض إغلاق آخر في البلاد، وهو التصريح الذي نفاه رئيس الوزراء البريطاني.

وكان جونسون قد جادل أيضا خلال نقاش حكومي في سبتمبر الماضي بأن عمليات الإغلاق كانت "جنونية" بسبب التأثير الشديد على الاقتصاد.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن ذلك يأتي وسط ضجة متزايدة بعد أن ورد أن عددا من المصادر نقلت عن جونسون قوله إنه مستعد لترك "الجثث تتراكم" بدلا من الأمر بفرض إغلاق ثالث.

غير أن رئيس الوزراء قد وصف هذا الادعاء بأنه "هراء كامل".

وأضافت الصحيفة أن جونسون سيسعى لتهدئة الوضع المعلق بتصريحه المزعوم في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يطلب من زملائه التركيز على قضايا اليوم ، مثل كوفيد-19 والاقتصاد.