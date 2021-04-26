الكرملين: نشعر بالقلق بسبب ما يجري في ميانمار وندين سقوط ضحايا بين المدنيين
موسكو- (أ ش أ):
أعرب الكرملين مجددا عن قلقه إزاء ما يحدث في ميانمار، مؤكدا إدانته بشدة للإجراءات التي تؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم /الإثنين/ :"نحن قلقون للغاية ونراقب باهتمام كبير ما يحدث في ميانمار، وندين بشدة الأعمال التي أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، مضيفا :" تتمتع روسيا بعلاقات تقليدية طويلة الأمد مع ميانمار، ولذلك نحن نؤيد قيام هذا البلد بحل مشاكله الداخلية بنفسه".
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