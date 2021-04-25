ملايين في وسط أمريكا يستعدون لطقس بالغ السوء هذا الأسبوع

11:30 م الأحد 25 أبريل 2021
ملايين في وسط أمريكا يستعدون لطقس بالغ السوء هذا الأسبوع

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، أن طقس بالغ السوء من العواصف المصحوبة برياح وامطار يتحرك شرقا من ولاية كاليفورنيا قد يضرب الوسط الأمريكي منتصف الأسبوع.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن "سي إن إن" إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، قد تتعرض المنطقة الممتدة من مقاطعة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مدينة سان أنجيلو بولاية تكساس إلى طقس شديد السوء يشمل "رياحًا مدمرة، وأمطارًا غزيرة، وأعاصير".

ووفقًا للشبكة الأمريكية، قد تتفاقم العواصف خلال الأسبوع.

وقالت إن مناطق من ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركانسيس وميزوري قد تستقبل ما بين أربع إلى ست بوصات من الأمطار وقد تتعرض لفيضانات مفاجئة.

وقال خبير الأرصاد الجوية تيلور وارد في "سي إن إن" إن "هذا قد يكون أكبر تهديد خلال العام حتى الآن في أوكلاهوما وكانساس".

وأضاف إنه "بينما أن هذا قد يكون متأخرا بعض الشىء في الربيع، فهو بالتأكيد ليس أمرا غير عادي، حيث أن أواخر أبريل ومايو هما ذروة الطقس السيئ في السهول الجنوبية".

أمريكا العواصف ولاية كاليفورنيا

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