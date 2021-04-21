الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي

03:57 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، بارت جورمان نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موسكو.

وذكرت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن الخارجية الروسية لم تكشف عن أي تفاصيل تخص أسباب هذا الاستدعاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان سيغادر إلى الولايات المتحدة قبل نهاية هذا الأسبوع وسيعود إلى موسكو في غضون الأسابيع القادمة.

وكشف سوليفان أنه ينوي زيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، الذين لم تسنح له فرصة للتشاور معهم، منذ وافق على مواصلة أداء مهامه في منصب السفير بدون تحديد مدة عمله في موسكو.

ووسط تفاقم الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرا أن الكرملين نصح سوليفان بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات جادة مع حكومته، مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف.

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سيرجي لافروف الخارجية الروسية السفير الأمريكي
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