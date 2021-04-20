مسؤول إيراني: اقتراب نفاد الأماكن بأكبر مقبرة إيرانية بسبب وفيات كورونا

10:50 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مسؤول إيراني: اقتراب نفاد الأماكن بأكبر مقبرة إيرانية بسبب وفيات كورونا

وفيات كورونا

طهران- (د ب أ):

قال رئيس إدارة الأزمات في طهران، اليوم الثلاثاء، إن أكبر مقبرة إيرانية قد تنفد الأماكن بها قريبا إذا استمر عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الارتفاع.

ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" عن رضا كرامي، رئيس منظمة إدارة الكوارث ومنعها، قوله "إذا تدهورت الأوضاع، فإن مشارحنا الحالية لن يكون بها سعة كافية لحفظ أعداد كبيرة من الموتى".

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية الأسبوع الماضي أكثر من 3000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، نحو ثلثها في العاصمة. ومنذ ذلك الحين، ظهرت الحاجة إلى مناوبات إضافية في مقبرة "بهشت زهرا" (جنة الزهراء) في طهران للتعامل مع جميع الجثث، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وحذرت لجنة أزمة فيروس كورونا من "موجة وفيات في إيران، خاصة في طهران، إذا لم يتم اتباع قواعد الإغلاق التي تمت إعادة فرضها.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 395 حالة وفاة، و25492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين، و286 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 67525.

وذكرت سادات لاري أن 4911 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و810 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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