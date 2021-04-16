كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيسا للوزراء

سول - (د ب أ):

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تعيين وزير الداخلية السابق، كيم بو كيوم، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء السابق، جونج سيه كيون، الذي قدم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري، مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة في إطار تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب. وتغيير رئيس الحكومة في منتصف الفترة التشريعية أمر غير مألوف في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيرا للعلوم، ومون سونج ووك وزيرا للتجارة والطاقة، و آن كيونج دوك وزيرا للعمل، و نو هيونج أوك وزيرا للأراضي، وبارك جونيونج وزيرا للمصايد.

ونوهت بلومبرج إلى أن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونج نام كي في منصبه.

ويُنظر إلى كيم، البالغ من العمر 63 عامًا، على أنه مصلح اجتماعي يميل إلى الوحدة الوطنية. وقد انتخب نائبا في البرلمان أربع مرات وشغل منصب وزير الداخلية بين عامي 2017 و 2019.

وعقب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، تعهد كيم بالتعاون مع المعارضة.

ومن المقرر أن يخضع كيم لجلسة استجواب أمام البرلمان للموافقة على من تعيينه. وفي حال صوتت الأغلبية ضده، يتعين على الرئيس مون تقديم مرشح جديد.

ويُنظر إلى التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس مون لإعطاء دفعة جديدة لحكومته.

وتعرض الحزب الديمقراطي الحاكم لهزيمة في انتخابات عمدة سول أمام حزب "سلطة الشعب" المحافظ. كما تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب الرئيس مون.