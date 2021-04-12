أثينا توزع 380 ألف اختبار للكشف عن الاصابة بكورونا مجانا

أثينا- (د ب أ):

قامت الحكومة في أثينا بتوزيع 380 ألف اختبار ذاتي للكشف عن الإصابة بفيروس كورورنا حتى اليوم الاثنين، مجانا، في إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتلفزيون "إي آر تي" الحكومي، إن أول دفعة خضعت للاختبار كانت مؤلفة من 250 ألف طالب في الصفوف الثلاثة الأخيرة بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى معلمي تلك المدارس والعاملين فيها.

وأوضح أنه قد تم تسجيل 613 حالة إصابة، حيث تعين على هؤلاء الطلبة والمعلمين البقاء في منازلهم خلال الفترة الماضية. وفي أغلب حالات الاصابة، لم تظهر أية أعراض على المصابين.

يذكر أن أثينا سمحت اليوم الاثنين، بعودة عمل الفصول الدراسية في الصفوف الثلاثة الأخيرة بالمرحلة الثانوية، وذلك بعد عدة أسابيع من إغلاق جميع المدارس.

ومن المقرر أن يتم توزيع 10 ملايين اختبار ذاتي مجانا خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكره رئيس الحكومة اليونانية.

ويجب أن يخضع العاملون في خدمات قطاعات البيع بالتجزئة وتوصيل الطلبات، بالاضافة إلى سائقي الحافلات والترام والقطارات، للاختبارات.

ومن المقرر أن يقوم كل هؤلاء الأشخاص باختبار أنفسهم في المنزل، مرتين أسبوعيا. ويمكن الحصول على الاختبارات الذاتية من الصيدليات.