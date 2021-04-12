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بريطانيا تسجل 1730 إصابة و40 وفاة بفيروس كورونا

03:34 ص الإثنين 12 أبريل 2021
بريطانيا تسجل 1730 إصابة و40 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

لندن - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.
ووفقا البيانات الرسمية التي نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات كورونا التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 4 ملايين و368 ألفا و45 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بكورونا إلى 127 ألفا و80 حالة.
كما أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 30 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الرسمية، اليوم، أن المملكة المتحدة وزعت 586 ألفا و339 جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.
وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية، مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

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