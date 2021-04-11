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لبنان يسجل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:46 م الأحد 11 أبريل 2021
لبنان يسجل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 496 ألفا و 846 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد إلى تسجيل 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6661 حالة.

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لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية بيروت

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