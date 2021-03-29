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جونز هوبكنز: 127 مليونا و116 ألفا و964 حالة إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ

08:32 ص الإثنين 29 مارس 2021
جونز هوبكنز: 127 مليونا و116 ألفا و964 حالة إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 127 مليونا و116 ألفا و964 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و783 ألفا و689 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 72 مليونا و67 ألفا و802 شخصا.

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كورونا فى مصر

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  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

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