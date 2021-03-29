تسجيل 384 اصابة جديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم الاثنين أن البلاد سجلت 384 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 102141.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أربع وفيات جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1726.
وتعافى 269 شخصا من المرض ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 94124.
وارتفع إجمالي من تم تطعيمهم منذ بداية حملة التلقيح في 26 فبراير الماضي إلى 793966 شخصا.
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