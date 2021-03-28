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الأردن يمدد حظر التجول بعد زيادة إصابات كورونا

09:59 م الأحد 28 مارس 2021
الأردن يمدد حظر التجول بعد زيادة إصابات كورونا

الأردن يمدد حظر التجول

عمان - (بي بي سي)

قررت الحكومة الأردنية تمديد حظر التجول الليلي إلى منتصف شهر مايو المقبل، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحافي إنه تم تمديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، ومن بينها الاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

ويبدأ حظر التجوال الليلي من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة السادسة صباحا من كل يوم.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة يوم الأحد 82 حالة وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفيات.

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

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