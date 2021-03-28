إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.​