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أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من 5 أشهر.. الهند تسجل 59 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:47 ص الجمعة 26 مارس 2021
أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من 5 أشهر.. الهند تسجل 59 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 59 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أكثر من 5 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليونا و846 ألفا و652 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 257 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 160 ألفا و949 شخصا.

وأفادت بأن 32 ألفا و987 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و264 ألفا و637 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 421 ألفا و66 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند كوفيد 19 وزارة الصحة الهندية

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