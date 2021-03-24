ماكرون يعرب عن قلقه من محاولات تركيا "التأثير" على الانتخابات الفرنسية
باريس - (د ب أ):
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية أن تحاول تركيا التأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة.
وقال ماكرون الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 5": "التهديدات ليست مستترة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم يوضح ماكرون كيف يمكن أن تحاول تركيا التدخل في الانتخابات الفرنسية، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات الإقليمية المقررة في يونيو ، أو الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2022، أو كليهما.
واكتفى الرئيس الفرنسي بالقول إن تركيا "ستلعب على الرأي العام" ، في إشارة على ما يبدو لسيطرتها على مناطق للجالية التركية من خلال مدارس ومساجد ومنظمات أخرى.
وتوترت العلاقات بين ماكرون والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب عدة قضايا، لكنهما تبادلا رسائل في يناير واتفقا على محاولة إصلاح العلاقات.
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