أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

روحاني: لن نغير بندا واحدا في الاتفاق النووي وهذا موقفنا النهائي

01:30 م الأربعاء 03 فبراير 2021
روحاني: لن نغير بندا واحدا في الاتفاق النووي وهذا موقفنا النهائي

حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بموقفها بعدم السماح بإدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول: "لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي، ولن تضاف أطراف أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير".

وقال روحاني إن "الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات، ولم يتم التوصل إليه بسهولة، وبالتالي لن يستطيع أحد تمزيقه".

وأضاف: "إذا أرادوا هذا الاتفاق فأهلا وسهلا، وعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن سنعمل ما ينبغي عمله".

يأتي هذا بينما تواصل كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق النووي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

حسن روحاني الاتفاق النووي إيران

الخبر التالى:

ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل الاستماع إلى برامج المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا