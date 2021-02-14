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أكثر من ربع الإسرائيليين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا

02:49 م الأحد 14 فبراير 2021
أكثر من ربع الإسرائيليين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا

لقاح فايزر

تل أبيب- (د ب أ):

قال وزير الصحة الإسرائيلي اليوم الأحد إن أكثر من ربع سكان إسرائيل، البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة، تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.

وكتب الوزير يولي إدلشتاين على موقع تويتر أن ثلاثة ملايين و382 ألف إسرائيلي حصلوا على لقاح مضاد لكورونا، بينهم نحو 5ر2 مليون حصلوا على الجرعتين.

وحث كافة الإسرائيليين على التوجه للحصول على اللقاح، وكتب :"وماذا عنك؟ هل ستذهب إلى صالات الألعاب الرياضية والعروض الثقافية أم لا"، اذهب لتلقي التطعيم!".

ومن المقرر أن تعقد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا بعد ظهر اليوم لبحث رفع محتمل لمزيد من القيود، مع خروج إسرائيل تدريجيا من إغلاقها الثالث.

وقد تطلب الأمر وقتا أطول بكثير من المتوقع حتى ظهر تأثير أكبر حملة للتطعيم في تاريخ إسرائيل، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ما يبدو أنه تفشي السلالة الأكثر عدوانية وقدرة على الانتشار التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الإسرائيلية

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