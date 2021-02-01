الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و118 وفاة بفيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 11 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و757 ألفا و610 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 118 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و392 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و235 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و434 ألفا و983 شخصا بعدما تماثل 11 ألفا و858 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية في الهند جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى أقل من ألف وفاة للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من مايو من العام الماضي، في حين كانت الوفيات المسجلة خلال شهر يناير الماضي هي الأدنى في ثمانية أشهر وأقل من نصف عدد الوفيات المسجلة في ديسمبر.