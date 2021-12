"تسونامي غبار" يبتلع مدينة أمريكية (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

اجتاحت عاصفة ترابية مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، لتغطّيها في غضون دقائق على نحو دفع لانعدام الرؤية بشكل شبه تام وتعذّر رؤية معالم المدينة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت.

وسجلت كاميرات المراقبة المثبتة بمقر إحدى الشركات في مدينة دنفر، لحظات ابتلاع العاصفة الترابية للمدينة، ظهر الأحد الماضي.

وبدت العاصفة الترابية، حسبما أظهرت اللقطات، وكأنها موجات مد زلزالية "تسونامي" صاحبتها رياح بلغت سرعتها 45 إلى 55 ميلًا في الساعة، بحسب محطة "KMGH-TV" التابعة لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ووفق مطار دنفر الدولي، بلغت سرعة الرياح بلغت 46 ميلًا في الساعة عند الساعة 3 من عصر الأحد (بالتوقيت المحلي)، بينما كانت سرعتها نحو 13 ميلًا قبيل العاصفة.

Here comes the cold front! In addition to gusty NE winds, it is also picking up dust. Special satellite imagery shows this here in the bright magenta color as it exited Morgan County earlier. Denver int. airport is reporting blowing dust as of 2:30 pm. #COwx pic.twitter.com/NnQ5d6FGCL — NWS Boulder (@NWSBoulder) December 5, 2021

ووصف مواطنون "تسونامي الغبار" الذي ابتلع دنفر بالوحشي.

وشاركت أمريكية مقطع فيديو يُظهر كيف غطّى التراب دنفر وعصف بنوافذ المنازل لدرجة أنها بالكاد تستطيع رؤية الجبال أو وسط المدينة.

Can barely see the mountains or downtown and every window in our apartment is creaking with the wind. Video makes it look very, very tame. #COwx pic.twitter.com/m11a5ifmDo — Stephanie (Butzer) Rose (@stephaniebutzer) December 5, 2021

وكتبت أخرى: "لا يمكنني رؤية أفق دنفر ولا الجبال بفضل الغبار المتطاير".

Can’t see the Denver skyline nor mountains thanks to the amount of blowing dust. pic.twitter.com/pg3cDObmM1 — Heather Brinkmann (@WeatherHx) December 5, 2021

بدورها، رصدت عالمة الأرصاد الجوية في دنفر، ستايسي دونالدسون، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ إذ انخفضت من 15 درجة مئوية إلى 4 درجات فقط خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات.

وعادة ما تتعرض دنفر لعواصف الغبار المنتشر عند سفوح الجبال، والأمر يعتمد على اتجاهات الرياح، حسبما ذكرت عالمة الأرصاد، هيذر برينكمان.

ويُصنف ما حدث في دنفر بـ"جدار الغبار"، الذي تعرّفه الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية بأنها "كتلة من الغبار يصل ارتفاعها إلى أكثر من 1500 متر، ناجمة عن رياح قوية، ويتبعها رياح سريعة وانخفاض في الرؤية".

وعادة ما يحدث "جدار الغبار" في مدن الجنوب الغربي الأمريكي الأكثر قحطًا مثل البوكيرك وفينيكس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.