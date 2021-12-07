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"تسونامي غبار" يبتلع مدينة أمريكية (صور وفيديوهات)

11:48 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتبت- رنا أسامة:

اجتاحت عاصفة ترابية مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، لتغطّيها في غضون دقائق على نحو دفع لانعدام الرؤية بشكل شبه تام وتعذّر رؤية معالم المدينة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت.

وسجلت كاميرات المراقبة المثبتة بمقر إحدى الشركات في مدينة دنفر، لحظات ابتلاع العاصفة الترابية للمدينة، ظهر الأحد الماضي.

وبدت العاصفة الترابية، حسبما أظهرت اللقطات، وكأنها موجات مد زلزالية "تسونامي" صاحبتها رياح بلغت سرعتها 45 إلى 55 ميلًا في الساعة، بحسب محطة "KMGH-TV" التابعة لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ووفق مطار دنفر الدولي، بلغت سرعة الرياح بلغت 46 ميلًا في الساعة عند الساعة 3 من عصر الأحد (بالتوقيت المحلي)، بينما كانت سرعتها نحو 13 ميلًا قبيل العاصفة.

ووصف مواطنون "تسونامي الغبار" الذي ابتلع دنفر بالوحشي.

وشاركت أمريكية مقطع فيديو يُظهر كيف غطّى التراب دنفر وعصف بنوافذ المنازل لدرجة أنها بالكاد تستطيع رؤية الجبال أو وسط المدينة.

وكتبت أخرى: "لا يمكنني رؤية أفق دنفر ولا الجبال بفضل الغبار المتطاير".

بدورها، رصدت عالمة الأرصاد الجوية في دنفر، ستايسي دونالدسون، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ إذ انخفضت من 15 درجة مئوية إلى 4 درجات فقط خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات.

وعادة ما تتعرض دنفر لعواصف الغبار المنتشر عند سفوح الجبال، والأمر يعتمد على اتجاهات الرياح، حسبما ذكرت عالمة الأرصاد، هيذر برينكمان.

ويُصنف ما حدث في دنفر بـ"جدار الغبار"، الذي تعرّفه الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية بأنها "كتلة من الغبار يصل ارتفاعها إلى أكثر من 1500 متر، ناجمة عن رياح قوية، ويتبعها رياح سريعة وانخفاض في الرؤية".

وعادة ما يحدث "جدار الغبار" في مدن الجنوب الغربي الأمريكي الأكثر قحطًا مثل البوكيرك وفينيكس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عاصفة ترابية ولاية كولورادو انخفاض درجات الحرارة الولايات المتحدة

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