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الكرملين: لا يوجد اتفاق بعد بشأن عقد قمة بين بوتين وبايدن وجها لوجه

05:28 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الكرملين: لا يوجد اتفاق بعد بشأن عقد قمة بين بوتين وبايدن وجها لوجه

يوري أوشاكوف

موسكو - (أ ش أ):

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه لا يوجد اتفاق بعد بشأن عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن وجهاً لوجه.

وأضاف أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على عقد لقاء وجها لوجه بين بوتين وبايدن بعد مكالمتهما عبر خاصية الفيديو.

وكان البيت الأبيض أكد، في وقت سابق، وجود خطط لإجراء مكالمة عبر خاصية الفيديو بين بايدن وبوتين في 7 ديسمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يناقش الرئيسان مجموعة من الموضوعات في العلاقة الأمريكية - الروسية؛ بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية.

هذا المحتوى من

Asha
يوري أوشاكوف الكرملين فلاديمير بوتين جو بايدن

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