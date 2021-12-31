مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار استهدف طلابا في باكستان

08:53 ص الجمعة 31 ديسمبر 2021
مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار استهدف طلابا في باكستان

أرشيفية

إسلام-(د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن قنبلة، زرعت على جانب طريق، استهدفت اجتماعا لجناح طلابي لحزب ديني، في جنوب غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وانفجرت القنبلة، خارج إحدى الكليات، بمدينة "كويتا"، عندما كان الطلاب النشطاء، يغادرون مبنى الكلية، بعد الاجتماع، طبقا لما ذكره المستشار الأمني الإقليمي، ضياء لانجوف.

وكويتا هي عاصمة إقليم "بلوشيستان"، وهو أكبر إقليم في باكستان وأكثره اضطرابا، ويتاخم أفغانستان وإيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أحدث هجوم، حتى الآن، لكن حركة "طالبان الباكستانية" وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يستهدفان جماعات دينية ورجال دين منافسين.

وينظر إلى معظم أعمال العنف في البلاد على إنها رد فعل لخطط الاستثمار من جانب بكين، بالمنطقة، التي تربط إقليم "شينجيانج" الصيني ببحر العرب، في بلوشيستان، من خلال شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وتهدف خطة "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" المقترحة بتكلفة 60 مليار دولار، إلى منح بكين حرية الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا ، من خلال أقصر طريق بري وبحري.

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