الكويت تُصدر مراسيم بسحب الجنسية من 1266 شخصًا

كتب : وكالات

05:03 م 26/04/2026

الكويت

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، 6 مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1266 شخصا وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وتوزعت أعداد المسحوبة جناسيهم على النحو التالي:

المرسوم رقم 60 لسنة 2026: وهو الأكبر عددا، حيث نص على سحب الجنسية من 1242 شخصا.

المرسوم رقم 65 لسنة 2026: شمل 20 شخصا، واستند قانونيا إلى المادة (21 مكررا أ) المتعلقة بحالات التزوير في نيل الجنسية.

المراسيم (61، 66، 67): نص كل منها على سحب الجنسية من شخص واحد (بإجمالي 3 أشخاص).

المرسوم رقم 62 لسنة 2026: نص على سحب الجنسية من امرأة واحدة.

كشفت تفاصيل المرسوم رقم 65 المستند إلى مادة التزوير عن سحب الجنسية من عضو مجلس أمة سابق، وذلك إثر سحبها من والده وممن اكتسبها معه بالتبعية، في خطوة تؤكد جدية السلطات في مراجعة كافة الملفات التي تحوم حولها شبهات قانونية.

تأتي هذه المراسيم في إطار الحملة التي تقودها وزارة الداخلية لمراجعة ملف الهوية الوطنية، حيث تم الاستناد في بعض هذه المراسيم إلى المادة التي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات زور، وما يترتب على ذلك من سحبها ممن اكتسبها بالتبعية.

