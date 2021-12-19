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منازل مغمورة وملاجئ من القمامة.. أسوأ فيضان بجنوب السودان منذ 6 عقود (صور)

12:07 م الأحد 19 ديسمبر 2021
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كتبت- رنا أسامة:

تصوير- سيباستيان ريتش:

ألقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على ما وصفته بأسوأ فيضان يشهده جنوب السودان منذ 60 عامًا، حيث ابتلع منازل ومزارع وأسواق منذ أن بدأ في وقت مبكر من يونيو الماضي.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير مُصوّر على موقعها الإلكتروني، أن جنوب السودان شهد لأعوام مواسم رطبة أكثر من المعتاد، وغدت مواسمه الجافة أكثر جفافًا، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة لفيضانات مُدمّرة نتيجة تغير المناخ.

وقالت وكالة الأمم المتحدة المنسقة لجهود الإغاثة في جوبا، للسي إن إن، إن أكثر من 850 ألف شخص تضرروا من الفيضانات ونزح حوالي 35 ألفًا.

والشهر الماضي، وثّق المُصوّر البريطاني في اليونيسيف، سيباستيان ريتش، الوضع المأساوي في جنوب السودان، حيث شاهد الاهالي اليائسين كيف يسبحون في مياه الفيضانات حاملين معهم ما تبقى من منازل وممتلكات وماشية.

وقال إن السكان في جنوب السودان يتكاتفون ويساعدون بعضهم البعض، سواء لنقل أو بناء حواجز طينية للحماية من الفيضانات، لتجاوز هذه المِحنة.

وتابع: "كان على الناس في (مدينة) بنتيو بجنوب السودان تعلم مهارات جديدة (للتأقلم مع كارثة الفيضانات)- مثل بناء الزوارق والطوّافات – من أجل التنقل عبر الممرات المائية. وكانت بعض الزوارق تُصنع من براميل زيت بلاستيكية".

وثمّة تحديات أخرى في جنوب السودان تفاقم الفيضانات الكثير منها؛ فأحدث دولة في العالم، نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، تواجه عدم استقرار سياسي، وصراعات، وتفشيًا للأمراض.

فيضان جنوب السودان تغير المناخ الأمم المتحدة

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