التشيك تحيي الذكرى العاشرة لوفاة فاتسلاف هافيل

براغ - (د ب أ):

أحيت جمهورية التشيك الذكرى العاشرة لوفاة رئيس البلاد السابق والكاتب المسرحي والناشط في مجال الحقوق المدنية فاتسلاف هافيل.

وقال رئيس الوزراء التشيكي الجديد بيتر فيالا يوم السبت إنه كان دائما يقدر هافيل لشجاعته في الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية. وكان هافيل "مدافعا عن حقوق وكرامة الانسان".

ووضع السياسيون وأصدقاء هافيل الزهور في ساحة فاتسلاف هافيل أمام المسرح الوطني في براغ. وتذكر البعض شعاره "الحقيقة والمحبة تنتصر على الكذب والبغضاء".

كما أقيمت قداسات كنسية ومعارض وتم عرض أفلام ومسرحيات علاوة على أحداث نقاشية.

وتوفي هافيل في 18 ديسمبر 2011 عن عمر ناهز 75 عاما في منزل العطلات الخاص به في هراديشك شمالي بوهيميا. وأقيمت حينها مسيرات حداد عفوية في جميع أنحاء البلاد وسار عشرات الآلاف من الأشخاص خلف نعشه في شوارع العاصمة براغ.

وشارك في مراسم وداع المنشق السابق في كاتدرائية سانت فيتوس ضيوف رسميون من جميع أنحاء العالم، مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وكان الكاتب أحد مؤسسي حركة الحقوق المدنية " الميثاق 77 " في تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في ذلك الوقت. وأمضى سنوات في السجن لانتقاده النظام.

وبعد سقوط الشيوعية عام 1989، أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد انتهاء الشيوعية.

وبعد الانفصال عن سلوفاكيا، كان رئيسا لجمهورية التشيك خلال الفترة من 1993 إلى 2003.