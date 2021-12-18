زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان

أثينا -(د ب أ):

ضرب زلزال قوي مناطق من جنوب اليونان، اليوم السبت، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقارير فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم عن المعهد "الجيوديناميكي" في أثينا قوله إن زلزالا بقوة 5.4 درجة وعلى عمق حوالي 58 كيلومترا(36 ميلا)، وقع في الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، في البحر بين شبه جزيرة "بيلوبونيز" وجزيرة كريت"

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السكان شعروا بالزلزال من أثينا إلى كريت.

وذكرت خدمة الإطفاء باليونان أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وقال افثيميوس ليكاس، رئيس المنظمة اليونانية للتخطيط لمواجهة الزلازل لقناة "إي.آر.تي" التلفزيونية اليونانية "بسبب عمقه الكبير، شعر السكان بالزلزال في منطقة واسعة".