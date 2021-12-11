بريطانيا تتجه نحو إجراءات أكثر صرامة بسبب سرعة تفشي أوميكرون

لندن- (بي بي سي):

يقول مسؤولو الصحة في بريطانيا بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب إغراق مستشفيات القطاع الصحي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، متأثرة بأوميكرون.

ومن المتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وتلقى وزير الصحة في بريطانيا معلومات من مسؤولي هيئة الصحة يحذرون فيها من أن أوميكرون رغم أنه يبدو أقل خطورة من دلتا لكن يُتوقع أن يؤدي إلى حاجة 5 آلاف شخص يوميا لدخول المستشفى.

وفي مقابلة مع "الجارديان"، قال خبير الأوبئة البروفيسور نيل فيرجسون إن العدد الإجمالي قد يكون ضعف هذا الرقم.

لكن الحكومة تؤكد أنه لا توجد خطط وشيكة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وكانت انجلترا قد فرضت إجراءات طارئة تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، لكنها كانت مخففة، إذ سمح بالتجمع رغم فرض الكمامة مجددا في الأماكن المغلقة، كما طلب من الموظفين العمل من البيت عند الاستطاعة.

وتلقت الحكومة بعد اجتماع طارئ يوم أمس معلومات بشأن سرعة انتشار المرض وصفت بأنها خطيرة.

وأفادت صحيفة الجارديان بأن بعض التسريبات الرسمية والحساسة تشير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة خلال أسبوع من الآن أو حتى قبل ذلك.

فالانتشار السريع لأوميكرون يعني ضرورة الحد من الضغوط على النظام الصحي في أقرب وقت ممكن، فالمعطيات تؤكد أن لو بقي الحال كما هو، يمكن أن تصل الإصابات خلال أسبوع إلى 248000 حالة يوميا .

ويمكن أن تشمل التدابير الإضافية المقترحة الآن تطبيق قوانين عزل أكثر حدة ووضع الكمامة في المقاهي والحانات، وإغلاق المطاعم والفنادق تماما، والمزيد من القيود على زوار دور الرعاية والمستشفيات، أو حتى عودة القيود على التواصل الاجتماعي.

وسجل أمس في بريطانيا أكثر من 58000 حالة مؤكدة جديدة من كوفيد 19 وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، كما توفي 120 مريضا.