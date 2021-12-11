بايدن يبدي قلقه من قرار المحكمة العليا بتعزيز قانون تقييد الإجهاض

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن قلقه العميق بسبب قرار المحكمة العليا في البلاد بالإبقاء على سريان القانون الذي يقيد حق النساء في إجراء عمليات الإجهاض.

وقال بايدن - في بيان للبيت الأبيض اليوم - إن هذا يأتي في ضوء التداعيات الملموسة لهذا القانون بالنسبة للنساء في ولاية تكساس وفي سائر أنحاء البلاد.

وأضاف "كما ذكرت بوضوح منذ اليوم الأول (في الرئاسة) فإنني ملتزم التزاما راسخا بالحق الدستوري المعترف به من قبل المحكمة العليا قبل خمسة عقود بالسماح بعمليات الإجهاض".

يذكر أن المحكمة الأمريكية العليا قضت في يناير عام 1973 بإلغاء قانون اشتهر ب " رو في ويد " صدر في ولاية تكساس بمنع عمليات الإجهاض.

وشدد بايدن على أن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن هناك المزيد الذي يمكن عمله في ولايات تكساس وميسيسيبي وفي العديد من الولايات في أنحاء البلاد حيث تتعرض حقوق المرأة الأمريكية حاليا للاعتداء عليها، مؤكدا أنه سيعمل مع الكونجرس لتمرير قانون لحماية صحة النساء وأنه سيظل في صف الدفاع عن الحق الدستوري المعترف به منذ زمن طويل بالسماح بعمليات الإجهاض.

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