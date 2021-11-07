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"عمل إرهابي جبان".. السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

11:31 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
"عمل إرهابي جبان".. السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

السعودية

وكالات:

أعربت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة بدون طيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تعرب عن إدانتها بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأكدت وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

السعودية قوات الدفاع المدني السعودية العراق مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي

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