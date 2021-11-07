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كوريا الجنوبية تسجل 2224 إصابة جديدة بكورونا و 11 وفاة

06:49 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 2224 إصابة جديدة بكورونا و 11 وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 379 ألفا و 935 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2967.

وتستعد السلطات الصحية في كوريا الجنوبية لإرتفاع اعداد الإصابات في الوقت الحالي، وذلك لأنه من المتوقع أن يوسع الناس من أنشطتهم في الأماكن المفتوحة والتجمعات الخاصة بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي يوم الاثنين الماضي.​

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