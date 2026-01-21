ترامب: جرينلاند بالغة الأهمية في إنشاء القبة الذهبية



وكالات

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جرينلاند تلعب دورا بالغ الأهمية في إنشاء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

قال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة NewsNation التلفزيونية عن جزيرة جرينلاند: "هذا أمرٌ بالغ الأهمية للقبة الذهبية، وهو بالغ الأهمية للأمن الوطني، بل وللأمن الدولي في واقع الأمر".

يشار إلى أن جرينلاند تنتمي إلى المملكة الدانماركية، ومع ذلك، فقد كرّر ترامب القول إن الجزيرة ينبغي أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وحذّرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مشدّدتين على أنهما يتوقعان احترام سيادتهما ووحدة أرضيهما.

ويعرف عن ترامب أنه خلال ولايته الأولى، اقترح شراء الجزيرة، وفي مارس 2025 أعرب عن ثقته بإمكانية ضمها بشكل مباشر، وفقا لروسيا اليوم.