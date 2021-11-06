فرنسا: أزمة السودان تضع اتفاق نادي باريس في دائرة الشكوك

باريس - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن ما وصفته بأنه "انقلاب" في السودان يضع اتفاق نادي باريس في يوليو الماضي لإعادة هيكلة 5ر23 مليار دولار من ديون السودان موضع شك وتساؤل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الوزارة: "من الواضح أن الانقلاب العسكرى الذى وقع يوم 25 أكتوبر يضع العملية موضع تساؤل". وأضاف أن إلغاء الديون كان جزءا من دعم فرنسا للتحول الديمقراطي.

وكانت الولايات المتحدة علقت بالفعل حزمة مساعدات اقتصادية للبلاد بعد أن أزاح الجيش هيكل السلطة الانتقالية الذي يعد البلاد للانتخابات الديمقراطية في عام 2023، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وفي يوليو، وافق نادي باريس، على إلغاء نحو 1ر14 مليار دولار من عبء الديون الخانقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وإعادة هيكلة 4ر9 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 5ر2 مليار دولار وقال إن السودان مؤهل لتخفيف عبء الديون.