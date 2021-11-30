هل ظهر متحور أوميكرون في هولندا قبل اكتشافه في جنوب أفريقيا؟

كان يُعتقد أن الرحلتين الجويتين من جنوب أفريقيا هم

امستردام - (بي بي سي)

قال مسؤولون هولنديون إن المتحور الجديد من فيروس كوفيد-19، أوميكرون، كان موجوداً في هولندا في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً.

فقد تم التعرف عليه في عينتين من اختبارين أخذتا في البلاد في الفترة بين 19 و 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل الإبلاغ عن اكتشاف المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان خضعا للاختبار قد زارا جنوب أفريقيا أم لا.

وكان يعتقد في السابق أن طائرتين قدمتا من جنوب أفريقيا الأحد هما اللتان جلبتا حالات الإصابة الأولى بالمتحور في هولندا.

وقد تبين أن أربعة عشر شخصاً على متن الرحلتين الجويتين إلى العاصمة أمستردام كان اختبارهم إيجابياً بالنسبة للمتحور أوميكرون، من بين 61 مسافراً اتضح أنهم يحملون فيروس كورونا.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن المتحور أوميكرون يحمل خطراً أعلى بنقل العدوى إلى الأشخاص المحصنين باللقاح. لكن العلماء يقولون إن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أسابيع قبل أن يُعرف مدى تأثير السلالة شديدة التحور على فعالية اللقاحات.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا الذي أعلن عن حالات الإصابة الأولى: "في اختبار بي سي آر خاص، أظهرت العينات وجود أمر غير طبيعي في بروتين الأشواك المحيطة بالفيروس".

وأضاف "هذا أثار المخاوف من أن يكون المتحور أوميكرون على علاقة بذلك. سيقوم مسؤولو الصحة بإبلاغ الأشخاص المعنيين والبدء بعملية تتبع المصدر ومن تواصلوا معه".

وقال المعهد أيضاً إن عدداً من سلالات مختلفة من أوميكرون تم اكتشافه بين المسافرين على متن الرحلتين الجويتين اللتين وصلتا الأحد.

وقال متحدث باسم المعهد إن "هذا يعني أن من المرجح أن يكون الأشخاص قد أصيبوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض، ومن مصادر مختلفة وفي أماكن مختلفة".