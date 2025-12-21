قال مكتب الرئاسة اليمنية، إن تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية.

وأكد مكتب الرئاسة اليمنية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس رشاد العليمي وجه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية تلزم مسؤولي الحكومة بالعمل وفق قرارات المجلس الرئاسي ومرجعيات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأضاف المكتب، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار وتجنيب الشعب اليمني تهديدات غير مسبوقة.