رغم ردود الفعل الغاضبة.. ترامب يستعد لتوسيع نطاق حملة مكافحة الهجرة

وكالات

ذكرت وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإطلاق حملة أكثر تشددًا على ملف الهجرة خلال عام 2026، مدعومة بمليارات الدولارات من التمويل الجديد، تتضمن تكثيف مداهمات أماكن العمل، وذلك في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل السياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة العام المقبل.

وكان ترامب قد كثّف بالفعل انتشار عناصر الهجرة في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، حيث نفذوا مداهمات في أحياء سكنية ووقعت اشتباكات مع السكان، وعلى الرغم من تنفيذ عملاء فيدراليين هذا العام مداهمات بارزة استهدفت شركات، فإن السلطات تجنبت إلى حد كبير استهداف المزارع والمصانع وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، والمعروفة بتوظيفها لمهاجرين لا يتمتعون بوضع قانوني.

وبموجب حزمة إنفاق ضخمة أقرها الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في يوليو، ستحصل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي يبلغ 170 مليار دولار حتى سبتمبر 2029، في زيادة كبيرة مقارنة بميزانياتها السنوية الحالية التي تقدر بنحو 19 مليار دولار.

وقال مسؤولون في الإدارة إن الخطط تشمل توظيف آلاف العملاء الإضافيين، وافتتاح مراكز احتجاز جديدة، واعتقال مزيد من المهاجرين في السجون المحلية، إلى جانب الشراكة مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في البلاد.

وتأتي خطط الترحيل الموسعة رغم تزايد المؤشرات على رد فعل سياسي متصاعد قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي ميامي، إحدى أكثر المدن تأثرًا بحملة ترامب بسبب الكثافة العالية للسكان المهاجرين، انتخب الناخبون الأسبوع الماضي أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، في خطوة قال رئيس البلدية المنتخب إنها جاءت جزئيًا كرد فعل على سياسات الرئيس، كما أظهرت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي تنامي القلق بين الناخبين إزاء الأساليب المتشددة في التعامل مع ملف الهجرة.