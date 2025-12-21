بيان أمريكي أوكراني يكشف آخر تطورات خطة السلام في أوكرانيا

بيان أمريكي أوكراني يكشف آخر تطورات خطة السلام في

كشف بيان أمريكي أوكراني مشترك تفاصيل اجتماعات فلوريدا بشأن خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال البيان المشترك، إنهم عقدو على مدار الأيام الثلاثة الماضية سلسلة اجتماعات مثمرة وبناءة في فلوريدا.

وأضاف البيان الأمريكي الأوكراني، أنهم بحثوا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.

وأكد البيان، أنه تم مناقشة تطوير خطة العشرين بندا وتوحيد المواقف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لافتًا إلى أن كييف تظل ملتزمة بتحقيق سلام عادل ومستدام.

وشدد البيان الأمريكي الأوكراني، على ضرورة ألا يقتصر السلام على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا متينا لمستقبل مستقر.

وأضاف البيان: "أولويتنا وقف القتال وضمان الأمن وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل".