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بـ 10 طائرات وسفن.. روسيا تجري تدريبات في البحر الأسود

11:20 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
بـ 10 طائرات وسفن.. روسيا تجري تدريبات في البحر الأسود

ارشيفية

وكالات:

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الأربعاء، بإجراء روسيا تدريبات عسكرية في البحر الأسود بمشاركة 10 طائرات وبعض السفن.

تأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، إذ عبر مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 وتريد كييف استعادتها من موسكو.

روسيا البحر الأسود تدريبات عسكرية أوكرانيا

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