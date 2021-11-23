بعد دعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا

أبوظبي - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيقوم غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت الوكالة أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما سيبحثان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي الزيارة بعد محادثة هاتفية جرت بين بن زايد وأردوغان في أغسطس، بدا أنها تطوى صفحة اللهجة العدائية التي استمرت لسنوات.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء علقت على أنباء سابقة عن الزيارة بالقول إن الدولتين تعملان على تجاوز الخلافات والتركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتوترت علاقات البلدين خلال السنوات الماضية بسبب تباين سياساتهما الإقليمية، فكل منهما تدعم طرفا مختلفا في ليبيا، كما أنهما تختلفان بشأن عدة قضايا من بينها أنشطة استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.

وبدأت العلاقات في التحسن في أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.