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بايدن يرشح باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية

05:27 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
بايدن يرشح باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية

جو بايدن

واشنطن - (د ب ا)

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح جيروم باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لفترة ثانية.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح .

ومن المتوقع أن يقابل الاستمرار المحتمل لباول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل إيجابي في الأسواق.

يذكر أن باول يقود البنك المركزي في أقوى اقتصاد في العالم منذ فبراير 2018.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عين باول لفترة ولاية مدتها أربعة أعوام.

ويشغل باول عضوية مجلس البنك المركزي منذ عام 2012.

وانتهج مجلس الاحتياطي الأتحادي بقيادة باول منذ مارس 2020 سياسة مالية شديدة التساهل بسبب أزمة كورونا وخفض المجلس أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر ودشن مزيدا من البرامج لدعم الحالة الاقتصادية وسوق العمل.

وقد قلل المجلس في الوقت الراهن من دعمه بعض الشيء نظرا للتعافي الاقتصادي.

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