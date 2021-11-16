Masrawy logo white

الجيش اللبناني يتسلم 6 طوافات عسكرية من الولايات المتحدة

10:08 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الجيش اللبناني يتسلم 6 طوافات عسكرية من الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

لبنان - (أ ش أ)

تسلم الجيش اللبناني 6 طوافات عسكرية من طراز "MD-530F" والمقدمة كهدية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة نظم الجيش اللبناني احتفالية كبرى اليوم بقاعدة حامات الجوية شمالي لبنان، حضرها قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين والضباط.

بدأ الحفل بعرض جوي للطوافات، ثم قدم قائد القوات الجوية اللبنانية العميد الركن الطيار زياد هيكل عرضا لقدرات الطوافات الجديدة ومواصفاتها القتالية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اللبناني بنان لولايات المتحدة لقوات الجوية اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا