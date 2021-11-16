الجيش اللبناني يتسلم 6 طوافات عسكرية من الولايات المتحدة

لبنان - (أ ش أ)

تسلم الجيش اللبناني 6 طوافات عسكرية من طراز "MD-530F" والمقدمة كهدية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة نظم الجيش اللبناني احتفالية كبرى اليوم بقاعدة حامات الجوية شمالي لبنان، حضرها قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين والضباط.

بدأ الحفل بعرض جوي للطوافات، ثم قدم قائد القوات الجوية اللبنانية العميد الركن الطيار زياد هيكل عرضا لقدرات الطوافات الجديدة ومواصفاتها القتالية.