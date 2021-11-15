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إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجار غربي كابول

10:41 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجار غربي كابول

انفجار

إسلام أباد - (د ب أ):

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في انفجار غربي العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين، بحسب شهود عيان.

وصرح المتحدث باسم شرطة كابول، مبين خان، بأن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في حي كوتي سانجي خلال ساعة الذروة الصباحية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال شاهد عيان يدعى مجيب الله دستيار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه رأى ثلاثة مصابين، أحدهم في حالة حرجة، إثر انفجار هز المباني المجاورة.

وأفاد أحد سكان الحي بأن قوات طالبان الأمنية طوقت المنطقة بعد الهجوم.

وشهد غرب كابول تفجيرات منتظمة عادة ما يعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي مسؤوليته عنها.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية ليلا مسؤوليته عن تفجير سيارة نقل عام يوم السبت في الحي نفسه، والذي أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم الاثنين.

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